Полномочия мэра немецкого города приостановили, потому что он вакцинировался вне очереди

Городской совет немецкого города Халле проголосовал за приостановление полномочий мэра Бернда Виганда, который вакцинировался от коронавируса вне очереди.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Решение было принято 34 голосами против 13.

Беспартийный Виганд не присутствовал на заседании.

Вместе с 28 другими местными политиками Виганд привился против коронавируса в начале года, хотя еще не наступила его очередь. Виганд признал прививку в феврале. Он обосновал это наличием остатков вакцины, которые могли испортиться. Ему позвонили, поскольку он был в списке высокопоставленных людей, которые в таком случае могли бы получить "специальную вакцинацию".

Причиной временной остановки его полномочий является преждевременная вакцинация Виганда против коронавируса и, в связи с этим, нарушенные отношения доверия, заявила председатель городского совета Катя Мюллер. Речь идет главным образом об обстоятельствах, сопровождающих раннюю вакцинацию. По сообщению городского совета, Виганд сказал правлению неправду. Работодателем городского главы является городской совет, который насчитывает 59 членов.

Между тем прокуратура Халле проводит расследование относительно присвоения Вигандом вакцины. Дисциплинарное производство против мэра продолжается из-за вакцинации в офисе государственной администрации. Согласно земельным приоритетам, 64-летний Виганд не должен был прививаться в январе.