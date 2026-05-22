Рада Європейського Союзу ухвалила рішення призупинити на рік стягнення митних тарифів на ключові азотні добрива, що використовуються в сільському господарстві, зокрема сечовину та аміак: пільга не поширюється на РФ та Білорусь.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

Цей крок має на меті знизити витрати для фермерів і виробників добрив у ЄС, що дозволить заощадити близько 60 млн євро на імпортних митах.

Водночас рішення покликане зменшити залежність Євросоюзу від постачань із Росії та Білорусі та сприяти диверсифікації джерел імпорту.

За даними Єврокомісії, доступ до дешевших добрив має підтримати конкурентоспроможність аграрного сектора та стабілізувати ціни на продовольство, які суттєво зросли з 2021 року. Зниження витрат для фермерів, за оцінками Брюсселя, також може позитивно вплинути на споживчі ціни.

Водночас дія рішення буде обмеженою. Призупинення мит застосовуватиметься лише в межах визначених квот, які базуються на обсягах імпорту за 2024 рік із додатковими 20% для окремих категорій постачання.

Окремо наголосили, що пільга не поширюється на товари з Росії через її агресію проти України, а також на продукцію з Білорусі.

За словами міністра фінансів Кіпру Макіса Керавноса, рішення дозволить європейським аграріям отримати стабільніші та доступніші поставки добрив, одночасно сприяючи формуванню більш стійких глобальних ланцюгів постачання.

Очікується, що захід набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС та діятиме протягом одного року. Єврокомісія продовжить моніторинг ринку й за потреби може запропонувати продовження або коригування умов.

Раніше міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявляв, що США чинять тиск на Литву, аби та дозволила транзит білоруських добрив через свою територію.

Також ЗМІ писали, що США тиснуть на Україну, щоб та пом'якшила обмеження на імпорт калійних добрив із Білорусі, і попросили Київ переконати європейські країни зробити те саме.