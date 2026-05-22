Рейтинг урядової коаліції в Естонії обвалився до рекордного мінімуму 

Рейтинг провідної політсили в естонській урядовій коаліції, як і коаліції загалом, обвалився до рекордно низьких 12%.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Травневе опитування Emor в Естонії засвідчило, що підтримка Партії реформ, основної коаліційної політсили, знизилася до рекордних 10%. Нагадаємо, на парламентських виборах 2023 року Партія реформ, лідеркою якої тоді була Кая Каллас, здобула перемогу з 31,2% голосів.

Коаліційна "Естонія 200" залишається з підтримкою нижче прохідного бар’єра незмінно з травня 2024 року, зараз за політсилу голосували би 2% опитаних.

Сукупна підтримка коаліційних партій складає 12%, що також є рекордним мінімумом.

Лідером рейтингу залишається опозиційна "Вітчизна" (Isamaa), на другому місці – Центристська партія з 21%, на третьому – соціал-демократи з 17%.

Відчутно покращила позиції правопопулістська EKRE, у якої станом на квітень було 9%, у травневому опитуванні – 14%.

Вищезазначені цифри відображають розподіл голосів між партіями тих виборців, які визначилися зі своїми симпатіями. З урахуванням тих, хто не підтримує жодну партію, сукупний рейтинг коаліції складає навіть 9,4%.

Падіння рейтингу керівних політсил в Естонії почалося вже тривалий час тому.

Нагадаємо, навесні 2025 року "реформісти" та "Естонія 200" припинили співпрацю з соціал-демократами. Внаслідок цього в уряді змінились п'ять міністрів, але ключові для України посади обіймають ті самі люди.

Наступні планові вибори в країні мають відбутися на початку 2027 року.