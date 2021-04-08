В Северной Ирландии на шестую ночь беспорядков угнали и сожгли автобус

Во время беспорядков в ночь на четверг в Белфасте их участники сначала похитили, а затем сожгли городской автобус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Парламент Северной Ирландии встретится в четверг утром, чтобы получить доклад о продолжающихся беспорядках после похищения и поджога автобуса в Белфасте в ходе шестой ночи насилия подряд.

Автобус был подожжен на пересечении между националистической и юнионистской общинами, сообщила полицейская служба Северной Ирландии. Участники беспорядков забрасывали полицию камнями, а также напали на фотографа, который осуществлял съемку столкновений.

Также на границе двух общин участники стычек подожгли шины и мусорные баки.

Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер осудила беспорядки: "Нет оправдания для насилия. Это неправильно и это должно остановиться".

VIDEO: The remains of a burned bus in #Belfast are removed after a night of unrest. #NorthernIreland's leaders have condemned rioting stemming from the territory's pro-UK community, including a petrol-bomb attack on the bus, as police probed possible paramilitary involvement pic.twitter.com/kqvSlnPAi4 — AFP News Agency (@AFP) April 8, 2021

Премьер Британии Борис Джонсон также осудил насилие: "Я глубоко обеспокоен сценами насилия в Северной Ирландии, особенно нападениями на полицейских, которые защищают общественность и бизнес, нападениями на водителя автобуса и нападением на журналиста. Путь решения разногласий - это диалог, а не насилие или преступность ".

Беспорядки на улицах Белфаста продолжались уже шестую ночь. Причиной стало решение прокуратуры Северной Ирландии на прошлой неделе не наказывать никого за участие в похоронах высокопоставленного боевика Ирландской республиканской армии. В похоронах, несмотря на противоэпидемические ограничения, приняли участие около 2000 человек, в том числе 24 политика из партии Шин Фейн.

Это решение усилило напряженность среди североирландских унионистов и лоялистов, то есть сторонников сохранения провинции в составе Соединенного Королевства.

Уже несколько недель они все громче выражают свое недовольство североирландском протоколом, который является частью соглашения о Brexit и фактически создал таможенную границу между ней и остальной Великобританией.