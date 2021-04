В Северной Ирландии на шестую ночь беспорядков угнали и сожгли автобус

Во время беспорядков в ночь на четверг в Белфасте их участники сначала похитили, а затем сожгли городской автобус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Парламент Северной Ирландии встретится в четверг утром, чтобы получить доклад о продолжающихся беспорядках после похищения и поджога автобуса в Белфасте в ходе шестой ночи насилия подряд.

Автобус был подожжен на пересечении между националистической и юнионистской общинами, сообщила полицейская служба Северной Ирландии. Участники беспорядков забрасывали полицию камнями, а также напали на фотографа, который осуществлял съемку столкновений.

Также на границе двух общин участники стычек подожгли шины и мусорные баки.

Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер осудила беспорядки: "Нет оправдания для насилия. Это неправильно и это должно остановиться".

VIDEO: The remains of a burned bus in #Belfast are removed after a night of unrest. #NorthernIreland's leaders have condemned rioting stemming from the territory's pro-UK community, including a petrol-bomb attack on the bus, as police probed possible paramilitary involvement pic.twitter.com/kqvSlnPAi4