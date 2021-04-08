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Данія отримала перший новітній американський винищувач F-35

Четвер, 8 квітня 2021, 10:58

Сполучені Штати передали Данії перший новітній винищувач F-35 з бортовим номером "L-001" на офіційній церемонії на заводі Lockheed Martin в Техасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Міноборони Данії.

Цей літак є першим з 27 винищувачів F-35, які замінять застарілі данські винищувачі F-16.

Міністр оборони Данії Тріне Брамсен фізично не була присутня на церемонії, але виступила віртуально: "За допомогою F-35 ми хочемо посилити наші можливості щодо захисту Данії, нашого регіону і скрізь, де це необхідно, як ми робили раніше - пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами. Реалізація F-35 буде в центрі уваги оборони Данії в найближчі десятиліття", - сказала Брамсен.

Перший винищувач F-35 не прибуде Данію, а буде доставлений на базу ВПС США в Арізоні. Тут цей літак - разом з наступними шістьма за рахунком - буде використовуватися для навчання данських льотчиків-винищувачів і данського персоналу.

Згідно з планом, перші винищувачі F-35 прибудуть у Данію в 2023 році, де вони будуть базуватися на авіабазі Скрідструп.

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Данія США
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