Данія отримала перший новітній американський винищувач F-35

Сполучені Штати передали Данії перший новітній винищувач F-35 з бортовим номером "L-001" на офіційній церемонії на заводі Lockheed Martin в Техасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Міноборони Данії.

Цей літак є першим з 27 винищувачів F-35, які замінять застарілі данські винищувачі F-16.

Så er officielt. @forsvaretdk er trådt op i en ny liga med overdragelsen af det første af i alt 27 F-35 kampfly. Forsvarschefen kalder det ‘en betydelig ændring for hele Forsvaret’. Læs mere her: https://t.co/nkUahojWSb Foto: Forsvaret og Lockheed Martin #F35DK #dkforsvar pic.twitter.com/NdSxowjt5o — Forsvaret (@forsvaretdk) April 7, 2021

Міністр оборони Данії Тріне Брамсен фізично не була присутня на церемонії, але виступила віртуально: "За допомогою F-35 ми хочемо посилити наші можливості щодо захисту Данії, нашого регіону і скрізь, де це необхідно, як ми робили раніше - пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами. Реалізація F-35 буде в центрі уваги оборони Данії в найближчі десятиліття", - сказала Брамсен.

Перший винищувач F-35 не прибуде Данію, а буде доставлений на базу ВПС США в Арізоні. Тут цей літак - разом з наступними шістьма за рахунком - буде використовуватися для навчання данських льотчиків-винищувачів і данського персоналу.

Згідно з планом, перші винищувачі F-35 прибудуть у Данію в 2023 році, де вони будуть базуватися на авіабазі Скрідструп.