Дания получила первый новейший американский истребитель F-35

Соединенные Штаты передали Дании первый новейший истребитель F-35 с бортовым номером "L-001" на официальной церемонии на заводе Lockheed Martin в Техасе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Дании.

Этот самолет является первым из 27 истребителей F-35, которые заменят устаревшие датские истребители F-16.

Så er officielt. @forsvaretdk er trådt op i en ny liga med overdragelsen af det første af i alt 27 F-35 kampfly. Forsvarschefen kalder det ‘en betydelig ændring for hele Forsvaret’. Læs mere her: https://t.co/nkUahojWSb Foto: Forsvaret og Lockheed Martin #F35DK #dkforsvar pic.twitter.com/NdSxowjt5o — Forsvaret (@forsvaretdk) April 7, 2021

Министр обороны Дании Трине Брамсен физически не присутствовала на церемонии, но выступила виртуально: "С помощью F-35 мы хотим усилить наши возможности по защите Дании, нашего региона и везде, где это необходимо, как мы делали раньше - бок о бок с Соединенными Штатами. Реализация F-35 будет в центре внимания обороны Дании в ближайшие десятилетия", - сказала Брамсен.



Первый истребитель F-35 не прибудет в Данию, а будет доставлен на базу ВВС США в Аризоне. Здесь этот самолет - вместе со следующими шестью по счету - будет использоваться для обучения датских летчиков-истребителей и датского персонала.

Согласно плану, первые истребители F-35 прибудут в Данию в 2023 году, где они будут базироваться на авиабазе Скридструп.