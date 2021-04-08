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Дания получила первый новейший американский истребитель F-35

Четверг, 8 апреля 2021, 10:58

Соединенные Штаты передали Дании первый новейший истребитель F-35 с бортовым номером "L-001" на официальной церемонии на заводе Lockheed Martin в Техасе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны Дании.

Этот самолет является первым из 27 истребителей F-35, которые заменят устаревшие датские истребители F-16.

Министр обороны Дании Трине Брамсен физически не присутствовала на церемонии, но выступила виртуально: "С помощью F-35 мы хотим усилить наши возможности по защите Дании, нашего региона и везде, где это необходимо, как мы делали раньше - бок о бок с Соединенными Штатами. Реализация F-35 будет в центре внимания обороны Дании в ближайшие десятилетия", - сказала Брамсен.

Первый истребитель F-35 не прибудет в Данию, а будет доставлен на базу ВВС США в Аризоне. Здесь этот самолет - вместе со следующими шестью по счету - будет использоваться для обучения датских летчиков-истребителей и датского персонала.

Согласно плану, первые истребители F-35 прибудут в Данию в 2023 году, где они будут базироваться на авиабазе Скридструп.

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Дания США
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