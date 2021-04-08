У Туреччині пояснили інцидент з відсутнім стільцем для президентки Єврокомісії

У Туреччині заявили, що за інцидент з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, якій не знайшлося стільця поряд з главою Євроради Шарлем Мішелем і турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, відповідальна сторона ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьку газету Daily Sabah.

Заявляючи про відповідальність протокольної служби ЄС, джерела турецького видання стверджують, що такий порядок сидінь був запропонований європейською стороною до зустрічі.

За їх словами, Туреччина ввічливо зустріла обох чиновників ЄС та дотримувалась міжнародного протоколу.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час пресконференції зі своїм кувейтським колегою шейхом Ахмадом Насером Аль Мохаммадом Аль Сабахом також торкнувся цього питання.

"Є несправедливі звинувачення щодо Туреччини. Туреччина є глибоко грунтовною державою і приймає гостей не вперше. Протокол, що застосовується на зустрічах у Туреччині, є міжнародним протоколом і здійснювався в рамках всесвітньо відомої турецької гостинності ", - заявив він.

"Вимоги сторони ЄС були виконані. Це означає, що розташування місць було зроблено відповідно до їхніх пропозицій. Наші підрозділи протоколу зібралися раніше, і їхні вимоги були реалізовані ", - додав Чавушоглу.

Як повідомлялося, під час зустрічі президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі був незручний момент.

На відео лідерів у багато прикрашеній залі засідань в Анкарі видно, як Ердоган і Мішель влаштовуються на позолочених стільцях, тоді як Урсула фон дер Ляєн, здається, не знає, де повинна сидіти. В результаті вона влаштовується на дивані, на певній відстані від Ердогана і Мішеля, навпроти міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який займає нижчий статус за типовим дипломатичним протоколом.