У Чорногорії спалахнули протести проти надання громадянства тисячам сербів і росіян

У Подгориці кількасот громадян зібралися перед будівлею уряду, протестуючи проти наміру уряду полегшити умови отримання громадянства Чорногорії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Протестувальники із чорногорськими прапорами скандували: "Це не наш уряд!", "Ми будемо захищати Чорногорію від ворогів" та образи на адресу представників влади.

Люди збиралися їхати на акцію і з інших міст Чорногорії, але багатьом це не вдалося через "коронавірусні" обмеження на пересування між регіонами.

На виїзді з Нікшича була перекрита траса до Подгориці, тому що колону демонстрантів зупинила поліція. Біля міста Котор протестувальники блокували основні дороги.

За даними з різних джерел, в тому числі заяв представників уряду, планується дозволити отримання громадянства Чорногорії для осіб, які мають дозвіл на тимчасове проживання в країні. До цього подаватися на отримання громадянства могли лише особи, які раніше отримали право на постійне проживання в країні.

Оскільки населення Чорногорії невелике - близько 620 000 осіб - у перспективі це може кардинально змінити ситуацію в країні.

За деякими підрахунками, у разі таких змін до критеріїв для отримання громадянства на нього негайно отримають право 13-15 тисяч людей, а з часом - ще близько 20 тисяч - переважно громадяни Сербії, Боснії і Герцеговини та РФ.

Опозиційні партії та громадські організації побачили в ініціативі уряду намір надати громадянство тисячам людей з Сербії, Боснії і Герцоговини та Росії, а відтак включити їх до списку виборців, що буде "етнічною, демографічною та виборчою інженерією".

Одночасно зі зміною правил надання чорногорського громадянства планується запровадження видалення зі списків виборців діаспори.

Уряд вже направив запрошення на публічну дискусію щодо Закону про реєстри проживання, який передбачає вилучення тимчасових працівників за кордоном із реєстру проживання та, відповідно, зі списку виборців.

Вважається, що близько 40 000 громадян Чорногорії з діаспори можуть втратити своє виборче право у разі вилучення з реєстру жителів.

Представники албанських партій заявили, що зміни найбільше вдарять по албанцях, яким довелося виїхати з дому з економічних та політичних причин у 90-х роках, заявивши, що наслідки такого рішення можуть бути "дуже небезпечними".