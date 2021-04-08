В Черногории вспыхнули протесты против предоставления гражданства тысячам сербов и русских

В Подгорице несколько граждан собрались перед зданием правительства, протестуя против намерения правительства облегчить условия получения гражданства Черногории.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

Протестующие с черногорскими флагами скандировали: "Это не наше правительство!", "Мы будем защищать Черногорию от врагов" и оскорбления в адрес представителей власти.

Люди собирались ехать на акцию и из других городов Черногории, но многим это не удалось из-за коронавирусных ограничений на передвижение между регионами.

На выезде из Никшича была перекрыта трасса в Подгорице, потому что колонну демонстрантов остановила полиция. У города Котор протестующие блокировали основные дороги.

По данным из различных источников, в том числе заявлений представителей правительства, планируется разрешить получение гражданства Черногории для лиц, имеющих разрешение на временное проживание в стране. Ранее подаваться на получение гражданства могли только лица, которые ранее получили право на постоянное проживание в стране.

Поскольку население Черногории небольшое - около 620 000 человек - в перспективе это может кардинально изменить ситуацию в стране.

По некоторым подсчетам, в случае таких изменений в критерии для получения гражданства на него немедленно получат право 13-15 тысяч человек, а со временем - еще около 20 000, преимущественно граждане Сербии, Боснии и Герцеговины и РФ.

Оппозиционные партии и общественные организации увидели в инициативе правительства намерение предоставить гражданство тысячам людей из Сербии, Боснии и Герцеговины и России, а затем включить их в список избирателей, что будет "этнической, демографической и избирательной инженерией".

Одновременно с изменением правил предоставления черногорского гражданства планируется ввести удаление из списков избирателей диаспоры.

Правительство уже направило приглашение на публичную дискуссию по Закону о реестрах проживания, предусматривающую изъятие временных работников за рубежом из реестра проживания и, соответственно, из списка избирателей.

Считается, что около 40 000 граждан Черногории из диаспоры могут потерять свое избирательное право в случае исключения из реестра жителей.

Представители албанских партий заявили, что изменения больше всего ударят по албанцам, которым пришлось уехать из дома по экономическим и политическим причинам в 90-х годах, заявив, что последствия такого решения могут быть "очень опасными".