Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США розмістять два військові кораблі у Чорному морі до 4 травня

Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер у віці 99 років

Росія пригрозила Україні "наслідками для державності" у разі вступу в НАТО

Прем'єрку Норвегії оштрафували на майже 2000 євро за порушення коронаправил






Німеччина встановила рекорд вакцинації за добу: понад 650 тисяч щеплень

Четвер, 8 квітня 2021, 17:39

У Німеччині суттєво зросли темпи вакцинації від коронавірусу на тлі дозволу лікарям загальної практики робити щеплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

7 квітня введено близько 656 тисяч доз вакцин - це на 290 тисяч більше, ніж днем раніше, свідчать дані Інституту імені Роберта Коха.

Читайте також
Меркель підтримує жорсткий локдаун у Німеччині на короткий термін

В цілому до кампанії вакцинації підключилися близько 35 тисяч лікарських практик. До цього за день жодного разу не вводилося більш ніж 367 тисяч доз.

 Таким чином мінімум одну дозу отримали 13,8% населення, обидві - 5,7%. Населення Німеччини перевищує 83 млн людей.

Як повідомлялося, Німеччина збирається розпочати двосторонні переговори з Росією щодо отримання вакцини "Спутник V"  від COVID-19.

Раніше в середу прем'єр-міністр Баварії заявив, що німецький регіон придбає 2,5 мільйона доз вакцини "Спутник V", якщо вона буде схвалена EMA.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Вакцини Коронавірус
powered by lun.ua