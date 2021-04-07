Меркель підтримує жорсткий локдаун у Німеччині на короткий термін

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує вимоги щодо жорсткого карантину на короткий термін, щоб стримати поширення коронавірусу, оскільки рівень зараження занадто високий.

Про це заявила речниця уряду Ульріке Деммер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Кожен заклик до короткого, рівномірного блокування є правильним", - заявила Деммер, додавши, що Німеччина спостерігає зростання кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

"Нам потрібна стабільна захворюваність нижче 100", - сказала вона, маючи на увазі кількість випадків за сім днів на 100 000 жителів.

На даний момент цей показник становить 110,1, згідно з даними Інституту Роберта Коха.

Деммер також сказала, що уряд розглядає, чи потрібні загальнодержавні, а не регіональні заходи. "Різноманіття прийнятих правил зараз не дуже сприяє безпеці", - зазначила представниця уряду.

Більшість прем'єр-міністрів 16 федеральних земель Німеччини були проти переговорів, запланованих на 12 квітня, щодо того, які заходи слід вжити.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині в середу зросла на 9677 і склала понад 2,9. Цифри можуть ще не відображати повну картину, оскільки не всі випадки були зареєстровані протягом Великодня.

Перед цим заклики до жорсткого карантину лунали від прем’єра Баварії Маркуса Зедера, потенційного претендента на посаду канцлера Німеччини - і ймовірного конкурента Арміна Лашета.

Сам Армін Лашет зазнав критики з боку Ангели Меркель через те, що не поспішав із жорсткішими карантинними обмеженнями у своїй землі Північний Рейн-Вестфалія.