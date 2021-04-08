У НАТО відповіли, чи може війна на Донбасі завадити вступу України

Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков заявив, що рішення про прийом нових членів до Альянсу є політичним, і що країна-кандидат передусім має бути готовою до членства, щоб могти посилити обороноздатність Альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю проєкту ‘Kyiv Not Kiev’, відповідаючи на питання, чи може війна на Донбасі завадити Україні приєднатися до НАТО, пише "Європейська правда".

"Я б хотів зазначити, що союзники розглядають кожну країну, яка претендує на членство в НАТО, незалежно одне від одної. Немає якогось "секретного рецепту", для того, щоб стати членом НАТО. Це політичне рішення, яке приймають усі країни-члени Альянсу, щоб запросити країну приєднатися", - сказав Вінніков.

Він підкреслив, що країна-кандидат має бути готовою до членства та до участі у операціях та місіях НАТО.

"Тобто вона має посилювати обороноздатність Альянсу", - сказав Вінніков.

Він нагадав, що в 2008 році на Бухарестському саміті було ухвалене рішення про Україну і Грузію, що у майбутньому вони стануть членами НАТО.

"Це рішення залишається, і всі рішення, прийняті після цього відповідно до політики відкритих дверей, що є ключовим принципом НАТО, все це залишається незмінним", - підкреслив глава представництва НАТО в Україні.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.

Зеленський в лютому заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про те, що отримання Плану дій щодо членства в Альянсі є найближчою метою України.

У розмові з генсеком НАТО 6 квітня Зеленський заявив, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.