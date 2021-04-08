В НАТО ответили, может ли война на Донбассе помешать вступлению Украины

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что решение о приеме новых членов в Альянс является политическим, и страна-кандидат прежде всего должна быть готовой к членству, чтобы усилить обороноспособность Альянса.

Об этом он сказал в интервью проекту "Kyiv Not Kiev", отвечая на вопрос, может ли война на Донбассе помешать Украине вступить в НАТО, пишет "Европейская правда".

"Я бы хотел отметить, что союзники рассматривают каждую страну, которая претендует на членство в НАТО, независимо друг от друга. Нет какого-то "секретного рецепта", для того, чтобы стать членом НАТО. Это политическое решение, которое принимают все страны-члены Альянса, чтобы пригласить страну присоединиться", - сказал Винников.

Он подчеркнул, что страна-кандидат должна быть готова к членству и к участию в операциях и миссиях НАТО.

"То есть она должна усиливать обороноспособность Альянса", - сказал Винников.

Он напомнил, что в 2008 году на Бухарестском саммите было принято решение об Украине и Грузии, что в будущем они станут членами НАТО.

"Это решение остается, и все решения, принятые после этого в соответствии с политикой открытых дверей, которая является ключевым принципом НАТО, все это остается неизменным", - подчеркнул глава представительства НАТО в Украине.

Недавно президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Зеленский в феврале заявил генсеку НАТО Енсу Столтенбергу о том, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.

В разговоре с генсеком НАТО 6 апреля Зеленский заявил, что присоединение к Альянсу для Украины является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе.