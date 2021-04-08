Британія наблизилась до здобуття колективного імунітету від коронавірусу - науковці

Британія вже найближчими днями досягне колективного імунітету від коронавірусу - але в умовах чинних заходів безпеки.

Як повідомляє SkyNews, про це заявили науковці Університетського коледжу Лондона, пише "Європейська правда".

Моделювання у реальному часі, яке вони здійснюють, вказує на те, що зовсім скоро - 12 квітня - відсоток людей у Британії, вже захищених від вірусу завдяки вакцинації або перенесеній хворобі чи вродженому імунітету, досягне 73,4%.

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Вважається, що цей показник вже достатній для досягнення колективного імунітету, і хвороба почне відступати.

"Це як ланцюгова реакція. Якщо у вірусу забрати можливість поширюватися від однією людини до іншої - він просто "вимирає", - коментує професор Карл Фрайстон.

Водночас, за його словами, послаблювати пильність і прискорювати вихід з карантину на цьому етапі ще рано.

"Це всього лиш черговий значний етап, відображення того, що справи йдуть так, як заплановано. І це дозволяє припускати, що навряд чи після літа або восени знову буде зростання кількості госпіталізацій або смертей, - зазначив Карл Фрайстон. - Але це не означає, що ми можемо раптом змінити підхід до "відкриття" країни і дотримання дистанції".

Він уточнив, що поріг колективного імунітету зараз залежить у тому числі від ризику поширення вірусу, а ризики - від заходів безпеки, як дотримання дистанції.

Якщо ж люди різко повернуться до життя, яке було звичним до пандемії, ризики передачі вірусу знову зростуть і поріг, необхідний для колективного імунітету, буде вже вищим.

"Тож виходити з обмежень потрібно дуже поступово, залежно від ситуації… Це процес на тижні і місяці", - зазначив професор.

У Британії першу дозу вакцини отримали вже майже 32 мільйони людей. Це більше половини дорослого населення країни. Обома дозами щеплені вже 6 млн осіб.

Варто зазначити, що тоді як у всіх країнах Європи на початку весни почалася чергова "хвиля" епідемії, у Британії після піку в січні щоденний приріст заражень стабільно знижується.

У березні країна реєструвала зазвичай близько 6 тисяч випадків. З початку квітня, майже всі показники - менші 4 тисяч.