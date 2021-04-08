У Британії повністю щеплені від коронавірусу вже 6 млн осіб

У Британії щеплення від коронавірусу обома дозами вакцини отримали вже 6 млн осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SkyNews.

За попередній день, 7 квітня, в країні зробили понад 408 тисяч щеплень другою дозою та понад 99,5 тисяч - першою дозою.

Читайте також У Британії людям до 30 років рекомендують не вакцинуватися AstraZeneca

Загалом першою дозою вакциновані вже понад 31 807124 особи, а другою - 6 091 905.

У той же час, за останню добу зареєстрували 3030 нових заражень коронавірусом - більше, ніж 2763 напередодні, але суттєво менше, ніж у четвер минулого тижня - 4479.

Померли за останню добу 53 коронахворих, збільшивши загальну кількість загиблих від епідемії до 126 980.

Як вже повідомлялося, науковці з Університетського коледжу Лондона на основі математичного моделювання заявляють, що країна майже досягла колективного імунітету від коронавірусу - але в умовах діючих карантинних обмежень.