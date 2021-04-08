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У Німеччині з зоопарку втекла зграя макак та гуляла містом

Четвер, 8 квітня 2021, 20:39

Близько двох десятків мавп втекли в четвер із зоопарку в містечку Льоффінген у Баден-Вюртемберзі на південному заході Німеччини. 

Про це повідомила місцева поліція, пише "Європейська правда" з посиланням на RND.

За даними поліції, приблизно 20-25 макакам вдалося втекти із вольєру, ймовірно, через те, що в зоопарку зараз ведуться будівельні роботи. 

Жителі бачили, як мавпи, що належать до виду макак, гуляли в групі в одному з районів міста.

Через кілька годин поліція повідомила, що співробітники зоопарку змогли зловити мавп.

Макаки цього виду вважаються нешкідливими і відносно сором’язливими. Однак поліція попередила жителів міста, щоб вони не годували їх і не намагалися зловити тварин самі. Правоохоронці закликали жителів, які помітили мавп, негайно зв’язатися з ними.

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