В Германии из зоопарка сбежала стая макак и гуляла по городу

Около двух десятков обезьян сбежали в четверг из зоопарка в городе Лёффинген в Баден-Вюртемберге на юго-западе Германии.

Об этом сообщила местная полиция, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RND.

По данным полиции, примерно 20-25 макакам удалось сбежать из вольера, вероятно, потому, что в зоопарке сейчас ведутся строительные работы.

Жители видели, как обезьяны, относящиеся к виду макак, гуляли в группе в одном из районов города.

Через несколько часов полиция сообщила, что сотрудники зоопарка смогли поймать обезьян.

Макаки этого вида считаются безвредными и относительно застенчивыми. Однако полиция предупредила жителей города, чтобы они не кормили их и не пытались поймать животных сами. Правоохранители призвали жителей, которые заметили обезьян, немедленно связаться с ними.