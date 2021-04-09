США можуть направити кораблі в Чорне море на тлі напруги між РФ і Україною - CNN

Сполучені Штати розглядають можливість відправлення військових кораблів у Чорне море протягом найближчих кількох тижнів, щоб продемонструвати підтримку України на тлі посиленої військової присутності Росії на східному кордоні України.

Про це заявив CNN представник Міноборони США у четвер, передає "Європейська правда".

Військово-морські сили США регулярно діють у Чорному морі, але розгортання військових кораблів зараз означатиме конкретний сигнал для Москви, сказав чиновник.

США повинні повідомити про свій намір увійти в Чорне море за 14 днів згідно з договором 1936 року, який передбачає контроль Туреччини над протоками. Незрозуміло, чи відповідне повідомлення вже надіслане.

Чиновник також заявив, що ВМС продовжують здійснювати польоти розвідувальних літаків у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем для моніторингу російської військово-морської діяльності та будь-яких переміщень військ у Криму.

У середу два американські бомбардувальники B-1 здійснили місію над Егейським морем.

Хоча США не бачать накопичення російських сил як позу для наступальних дій, чиновник сказав CNN, що "якщо щось зміниться, ми будемо готові відповісти".

Нагадаємо, речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила все більшу стурбованість США стосовно нещодавньої ескалації з боку Росії на Донбасі та біля кордонів України.

"США все більше стурбовані нещодавньою ескалацією російської агресії у Східній Україні, включно з переміщенням російських військ біля українських кордонів. Росія зараз має більше військ біля українських кордонів, ніж за весь час з 2014 року. 5 українських військових були убиті цього тижня. Це все вкрай тривожні знаки", - заявила Псакі.