Уряд Британії оприлюднив план відновлення закордонних поїздок для англійців

Уряд Британії в п'ятницю оприлюднив деталі плану "світлофора", який дозволить людям, які проживають в Англії, їхати за кордон у літні відпустки, позначивши країни зеленим, бурштиновим або червоним кольором залежно від ситуації, яка склалася у них з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Сам перелік країн буде оприлюднений через "два-три тижні", заявив міністр транспорту Грант Шеппс вранці. Заборона на поїздки в Англії буде знята не раніше 17 травня.

Людям, які повертаються із країн із зеленого списку, потрібно буде пройти тест перед вильотом та ПЛР-тест протягом двох днів після посадки. Їм не потрібно буде проходити карантин, якщо вони не отримають позитивний результат.

Людям, які повертаються із країн бурштинового списку, потрібно буде пройти тест перед вильотом, а потім піти на карантин на 10 днів і зробити ще два тести.

Людям, які повертаються з країн червоного списку, знадобиться тест перед виїздом, а після прибуття вони повинні пройти карантин протягом 10 днів у спеціальному готелі. Для виходу з готелю їм знадобляться два негативні ПЛР-тести.

Уряд також опублікує "зелений список спостереження" для країн із зеленого списку, яким загрожує перехід на інші рівні залежно від того, як розвиватиметься пандемія. Трирівнева система та її вимоги будуть переглянуті "наприкінці червня, у липні та на початку жовтня", сказав Шеппс.

Британія поступово виходить із суворого зимового локдауну, спричиненого величезним сплеском інфекцій та смертності від COVID-19. В даний час міжнародні поїздки заборонені, за винятком особливих обставин, визначених урядом.

Кількість випадків різко впала з пікового січня, і одним з головних пріоритетів уряду є уникнення підриву успіху національної програми вакцинації проти COVID-19, шляхом завезення з-за кордону варіантів, стійких до вакцин.

На сьогоднішній день понад 31,8 мільйона людей у Британії отримали принаймні одну дозу вакцини, тоді як 6,1 мільйона отримали дві.