Правительство Великобритании обнародовало план возобновления зарубежных поездок для англичан

Правительство Великобритании в пятницу обнародовало детали плана "светофора", который позволит людям, проживающим в Англии, ехать за границу в летние отпуска, обозначив страны зеленым, янтарным или красным цветом в зависимости от ситуации, сложившейся у них с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сам перечень стран будет обнародован через "пару недель", заявил министр транспорта Грант Шеппс в пятницу утром. Запрет на поездки в Англии будет снят не ранее 17 мая.

Людям, которые возвращаются из стран зеленого списка, нужно пройти тест перед вылетом и ПЦР-тест в течение двух дней после приезда. Им не нужно будет проходить карантин, если они не получат положительный результат.

Людям, которые возвращаются из стран янтарного списка, нужно пройти тест перед вылетом, а затем пойти на карантин на 10 дней и сделать еще два теста.

Людям, которые возвращаются из стран красного списка, потребуется тест перед выездом, а по прибытии они должны пройти карантин в течение 10 дней в специальной гостинице. Для выхода из отеля им понадобятся два негативных ПЦР-теста.

Правительство также опубликует "зеленый список наблюдения" для стран зеленого списка, которым грозит переход на другие уровни в зависимости от того, как будет развиваться пандемия. Трехуровневая система и ее требования будут пересмотрены "в конце июня, в июле и в начале октября", сказал Шеппс.

Великобритания постепенно выходит из строгого зимнего локдауна, вызванного огромным всплеском инфекций и смертности от COVID-19. В настоящее время международные поездки запрещены, за исключением особых обстоятельств, определенных правительством.

Количество случаев резко упало с пикового января, и одним из главных приоритетов правительства является избежание подрыва успеха национальной программы вакцинации против COVID-19 путем завоза из-за границы вариантов, устойчивых к вакцинам.

На сегодняшний день более 31,8 миллиона человек в Британии получили хотя бы одну дозу вакцины, тогда как 6,1 миллиона получили две.