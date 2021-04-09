В парламенті Молдови створили комісію з розслідування викрадення Чауса
У парламенті Молдови створили спецкомісію, яка буде розслідувати обставини викрадення українського судді Миколи Чауса.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.
Створення комісії затвердили голосами депутатів від Партії соціалістів (ПСРМ) і парламентської групи Pentru Moldova.
Комісія буде працювати 60 днів, до неї увійдуть дев'ять депутатів від усіх парламентських фракцій.
Комісію очолив Александр Слусар, депутат від партії "Платформа Гідність і правда" (DA), його заступником призначили депутата від ПСРМ Адріана Лебединського.
Слусар запропонував розслідувати не тільки викрадення Чауса, але і екстрадицію співробітників молдовсько-турецьких ліцеїв Orizont, і випадки так званих викрадень, які проводили придністровські спецслужби, але його пропозицію не підтримали.
3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.
Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.
МВС Молдови вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.
Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання.
За даними ЗМІ, до викрадення Чауса можуть бути причетні українські розвідники.