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В парламенті Молдови створили комісію з розслідування викрадення Чауса

П'ятниця, 9 квітня 2021, 13:33

У парламенті Молдови створили спецкомісію, яка буде розслідувати обставини викрадення українського судді Миколи Чауса. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Створення комісії затвердили голосами депутатів від Партії соціалістів (ПСРМ) і парламентської групи Pentru Moldova. 

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Комісія буде працювати 60 днів, до неї увійдуть дев'ять депутатів від усіх парламентських фракцій. 

Комісію очолив Александр Слусар, депутат від партії "Платформа Гідність і правда" (DA), його заступником призначили депутата від ПСРМ Адріана Лебединського. 

Слусар запропонував розслідувати не тільки викрадення Чауса, але і екстрадицію співробітників молдовсько-турецьких ліцеїв Orizont, і випадки так званих викрадень, які проводили придністровські спецслужби, але його пропозицію не підтримали.

3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.

МВС Молдови вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання. 

За даними ЗМІ, до викрадення Чауса можуть бути причетні українські розвідники. 

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