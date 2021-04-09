У Франції вогнищами зігрівають виноградники від весняних заморозків

Французький уряд оголосить сільськогосподарську катастрофу через незвичайні весняні заморозки, які пошкодили врожай і виноградні лози по всій країні.

Про це заявив міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Ми повністю мобілізовані, щоб супутні заходи могли бути прийняті якомога швидше. Зокрема, ми введемо режим сільськогосподарської катастрофи", - сказав Денорманді, додавши, що можуть бути передбачені податкові пільги, а також допомога з боку банків і страхових компаній.

Він сказав, що ситуація була "абсолютно винятковою": постраждали виноградники, але також постраждали й інші культури, такі як буряк і рапс.

Французькі винороби на південному сході країни запалюють тисячі невеликих вогнищ, щоб димом захистити рослини від морозу.

Практика запалювання багать або свічок біля виноградників або фруктових дерев, щоб запобігти утворенню інею, - це давня техніка, яка використовується ранньою весною, коли перші зелені пагони уразливі для холоду.

Цього тижня температура впала до мінусової позначки, особливо в родючій долині Рони на південному сході Франції.

Національна асоціація виноробів CNIV попередила, що ситуація є "однією з найсерйозніших за останні десятиліття" і призведе до скорочення виробництва в цьому році.