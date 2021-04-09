Во Франции кострами согревают виноградники от весенних заморозков

Французское правительство объявит сельскохозяйственную катастрофу из-за необычных весенние заморозки, которые повредили урожай и виноградные лозы по всей стране.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Мы полностью мобилизованы, чтобы сопутствующие мероприятия могли быть приняты как можно быстрее. В частности, мы введем режим сельскохозяйственной катастрофы", - сказал Денорманди, добавив, что могут быть предусмотрены налоговые льготы, а также помощь со стороны банков и страховых компаний.

Он сказал, что ситуация была "абсолютно исключительной": пострадали виноградники, но также пострадали другие культуры, такие как свекла и рапс.

Французские виноделы на юго-востоке страны зажигают тысячи небольших костров, чтобы дымом защитить растения от мороза.

Практика зажигания костров или свечей у виноградников или фруктовых деревьев, чтобы предотвратить образование инея - это древняя техника, используемая ранней весной, когда первые зеленые побеги уязвимы перед холодом.

На этой неделе температура упала до минусовой отметки, особенно в плодородной долине Роны на юго-востоке Франции.

Национальная ассоциация виноделов CNIV предупредила, что ситуация является "одной из самых серьезных за последние десятилетия" и приведет к сокращению производства в этом году.