Прем'єр Італії наказав заборонити "перестрибування" у черзі вакцинації

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі гнівно відреагував на те, що в країні було виявлено "перестрибування" черги вакцинації, і сказав, що органи охорони здоров'я повинні зосередитися на вакцинації людей старше 75 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Драгі на пресконференції запитав, "з якою совістю" люди, які не відповідають критеріям вакцинації, "обходять чергу, намагаючись пройти вакцинацію раніше, навіть знаючи, що таким чином люди старше 65 років піддаються реальній небезпеці смерті?".

Його коментарі з'явилися після того, як італійська газета La Repubblica повідомила, що до 30% вакцин в регіонах, включаючи Сицилію, Калабрію, Апулію, Кампанію і Тоскану, ймовірно, були зроблені людям, які не входили до пріоритетних груп.

В одній тільки Апулії тисячі уколів були зроблені людям, яких неправильно зарахували до медичних працівників.

"Ми зіставили дані з інформацією про соціальне забезпечення і виявили, що багато людей отримують дози без будь-яких прав: друзі друзів, батьки", - сказала глава регіонального медичного інспекційного відділу.

Тим часом, національний план вакцинації Італії також піддається критиці за те, що дозволяє вакцинувати молодших і здорових людей, в той час як більш вразливі групи старшого віку вакцинуються в відносно невеликій кількості.

У четвер Драгі заявив, що це необхідно змінити: "Ризик смерті найбільш високий для людей старше 75 років, тому літні люди повинні бути вакциновані в першу чергу".

Число людей у ​​віковій групі 30-39 років, які отримали першу дозу вакцини, в даний час можна порівняти з числом людей у ​​віці 70 років.

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