Премьер Италии приказал запретить "перескакивание" в очереди вакцинации

Премьер-министр Италии Марио Драги гневно отреагировал на то, что в стране было выявлено "перескакивание" очереди на вакцинацию, и сказал, что органы здравоохранения должны сосредоточиться на вакцинации людей старше 75 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Драги на пресс-конференции спросил, "с какой совестью" люди, которые не соответствуют критериям вакцинации, "обходят очередь, пытаясь пройти вакцинацию раньше, даже зная, что таким образом люди старше 65 лет подвергаются реальной опасности смерти?".

Его комментарии появились после того, как итальянская газета La Repubblica сообщила, что до 30% прививок в регионах, включая Сицилию, Калабрию, Апулию, Кампанию и Тоскану, вероятно, были сделаны людям, которые не входили в приоритетные группы.

В одной только Апулии тысячи уколов были сделаны людям, которых неправильно причислили к медицинским работникам.

"Мы сопоставили данные с информацией о социальном обеспечении и обнаружили, что многие люди получают дозы без каких-либо прав: друзья друзей, родители", - сказала глава регионального медицинского инспекционного отдела.

Между тем национальный план вакцинации Италии также подвергается критике за то, что позволяет вакцинировать младших и здоровых людей, в то время как более уязвимые группы старшего возраста вакцинируются в относительно небольшом количестве.

В четверг Драги заявил, что это необходимо изменить: "Риск смерти наиболее высок для людей старше 75 лет, поэтому пожилые люди должны быть вакцинированы в первую очередь".

Число людей в возрастной группе 30-39 лет, получивших первую дозу вакцины, в настоящее время можно сравнить с числом людей в возрасте 70 лет.

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