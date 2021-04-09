Кулеба попросив Грецію посприяти приїзду українців на відпочинок в цьому сезоні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до грецького колеги Нікоса Дендіаса із проханням сприяти можливості для українських громадян відвідати Грецію з туристичною метою у цьому сезоні.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС в п’ятницю, пише "Європейська правда".

Відзначається, що у телефонній розмові міністри обговорили підготовку до відновлення туристичного сезону.

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"Дмитро Кулеба звернувся до Нікоса Дендіаса із проханням сприяти можливості для українських громадян відвідати Грецію з туристичною метою у цьому сезоні, з дотриманням належних протиепідемічних заходів безпеки", - йдеться у повідомленні МЗС України.

Нагадаємо, міністр туризму Греції Харіс Теохаріс у вівторок підтвердив у парламенті, що грецький туризм відкриється 14 травня з повною безпекою щодо коронавірусу.

Варто наголосити, що в'їзд до Шенгенської зони, до якої належить Греція, залишається закритим для громадян України, які подорожують з туристичною метою.

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