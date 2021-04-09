Кулеба попросил Грецию помочь приезду украинцев на отдых в этом сезоне

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к греческому коллеге Никосу Дендиасу с просьбой способствовать возможности для украинских граждан посетить Грецию с туристической целью в этом сезоне.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД в пятницу, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что в телефонном разговоре министры обсудили подготовку к восстановлению туристического сезона.

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"Дмитрий Кулеба обратился к Никоса Дендиасу с просьбой способствовать возможности для украинских граждан посетить Грецию с туристической целью в этом сезоне, с соблюдением надлежащих противоэпидемических мер безопасности", - говорится в сообщении МИД Украины.

Напомним, министр туризма Греции Харис Теохарис во вторник подтвердил в парламенте, что греческий туризм откроется 14 мая с полной безопасностью в отношении коронавируса.

Стоит отметить, что въезд в Шенгенскую зону, к которой принадлежит Греция, остается закрытым для граждан Украины, путешествующих с туристической целью.

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