Археологи виявили останки неандертальців у печері біля Рима

Археологи виявили останки дев'яти неандертальців в доісторичному місці недалеко від Рима.

Про це повідомило міністерство культури Італії, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Вісім останків датуються періодом від 50 тисяч до 68 тисяч років тому, а останки одного, найстарішого, датуються періодом від 90 тисяч до 100 тисяч років тому, йдеться в заяві міністерства.

Знахідку виявили в печері Гваттарі приблизно в 100 метрах від узбережжя Тірренського моря в Сан-Феліче-Чірчео в регіоні Лаціо.

На відеозаписі, оприлюдненому міністерством, видно кістки, черепи та інші частини тіла, знайдені на місці.

Неандертальці, найближчі родичі людей, вимерли близько 40 тисяч років тому. З якої причини - не відомо, хоча теорії включають їхню нездатність адаптуватися до зміни клімату і посилення конкуренції з боку сучасних людей.

Беручи до уваги інші останки, виявлені раніше на тому ж місці, всього в печері Гваттарі перебували 11 осіб, що "підтверджено як одне з найбільш значущих місць в світі для історії неандертальців", йдеться в повідомленні міністерства.

"Всі вони дорослі люди, за винятком одного, який, можливо, був в ранньому підлітковому віці", - йдеться в заяві Франческо Ді Маріо, керівника розкопок.