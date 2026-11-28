Низка європейських країн опублікували заяви у пам’ять про мільйони українців, що загинули внаслідок влаштованого радянською владою Голодомору.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, який нещодавно відвідував Київ, заявив, що цей візит "болісно нагадав" йому про історію Голодомору.

"Понад 90 років тому радянський режим позбавив українців їжі. Сьогодні через війну, яку веде Росія, українські родини змушені боротися за те, щоб нагодувати своїх рідних і опалити свої домівки. Вкотре Москва використовує людські страждання, щоб зламати український опір", – наголосив Тсахкна.

Він акцентував, що пам’ять про Голодомор допомагає зрозуміти людські втрати, спричинені російським імперіалізмом, і те, "чому сьогоднішня боротьба України – це набагато більше, ніж боротьба за територію".

У Міністерстві закордонних справ Латвії зазначили, що РФ знову веде війну проти України, "використовуючи продовольство як зброю та намагаючись знищити національну ідентичність України".

"Тоді їй не вдалося зламати український дух. І зараз їй це не вдасться", – наголосили у заяві.

А в зовнішньополітичному відомстві Литви зазначили, що голод "був покаранням за опір українців та їхню рішучість зберегти національну ідентичність під час радянської окупації".

"Росія застосовує подібні методи, але їй це не вдасться", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у 2024 році парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом.

Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.