У суботу, 28 листопада, у день, коли виповнюється 108 років з часу, як польські жінки здобули право голосу, у Варшаві очікують на "Жіночий марш до президентського палацу".

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, марш розпочнеться о 14:00 за місцевим часом й протягом кількох годин очікують на значні перебої у русі.

Учасниці маршу пройдуть від Сейму до президентського палацу. За інформацією мерії Варшави, під час заходу поліція може перекрити вулиці.

Причиною жіночого маршу від Сейму до президента Кароля Навроцького є питання законодавства про аборти.

"Законопроєкти про аборти, ухвалені Сеймом, щойно пройшли Сенат і потрапили на стіл Кароля Навроцького. Президент має час до 28 листопада 2026 року, щоб вирішити їхню долю: підписати їх, накласти вето або передати до Конституційного суду. Як ви гадаєте, що він зробить? Чи підпише він їх, побоюючись, що це може зашкодити його шансам у боротьбі за другий термін? Або ж накладе вето, як це зазвичай робить? Він любить наголошувати, що є президентом усіх поляків. Але чи справді це так?", – зазначили організатори маршу.

Нагадаємо, у вівторок, 20 жовтня, Сейм ухвалив поправки до Кримінального кодексу, які передбачають часткову декриміналізацію абортів за згодою жінки та за сприяння у проведенні аборту у разі тяжкої вади плоду.

Втім, у канцелярії президента Кароля Навроцького натякнули, що той, ймовірно, накладе вето на ухвалені поправки.

22 жовтня у Варшаві та ще 27 містах відбулися жіночі протести: учасниці акцій вимагали від влади виконати передвиборчі обіцянки та розширити доступ до переривання вагітності.

Також писали, що більшість поляків вважають, що Навроцький має підписати ухвалений Сеймом законопроєкт щодо абортів.