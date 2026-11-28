Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі оголосило у суботу, 28 листопада, про продовження буферної зони вздовж кордону з Білоруссю ще на 90 днів.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, продовження почне діяти з понеділка, 30 листопада й буде тривати впродовж грудня, січня та лютого. Це стане 10-м продовженням заборони на перебування в прикордонній зоні, що прилягає до польського державного кордону з Білоруссю.

За словами авторів документа, обґрунтуванням продовження заборони "є той факт, що на польсько-білоруській ділянці державного кордону все ще існують реальні загрози, пов’язані з міграційним тиском".

Також вони зазначили, що від початку року до 8 листопада на польсько-білоруській ділянці державного кордону було зафіксовано 482 спроби незаконного перетину державного кордону.

У цьому контексті також нагадаємо, що 20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинений 1 грудня.

Прем’єр Естонії Крістен Міхал заявив, що кордон з Росією залишиться закритим, доки не зміниться ситуація з безпекою.