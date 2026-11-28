Майже половина громадян Польщі вважає, що у разі збереження нинішньої правлячої коаліції після парламентських виборів країні потрібен новий прем’єр-міністр замість Дональда Туска.

Про це свідчать результати опитування дослідницького агентства SW Research, проведеного для видання Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

Респондентам поставили запитання, чи хотіли б вони зміни на посаді глави уряду, якщо нинішня правляча коаліція залишиться при владі після наступних парламентських виборів.

За результатами опитування, 46,4% учасників відповіли ствердно. Водночас 29,9% виступили проти зміни прем’єр-міністра, а ще 23,7% не визначилися з відповіддю.

Найчастіше за зміну глави уряду висловлювалися молоді поляки віком до 24 років: серед них таку позицію підтримав 61% опитаних. Найменше прихильників цієї ідеї серед респондентів віком від 50 років – 39%.

Опитування було проведено 24–25 листопада 2026 року. Аналіз охоплював групу з 800 інтернет-користувачів віком від 18 років.

Також нове соціологічне опитування свідчить, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський мінімально випередив президента Кароля Навроцького у рейтингу довіри до політиків.

Інше опитування днями показало, що якби на парламентських виборах у Польщі партії виступили у складі двох блоків – лівоцентристського на чолі з "Громадянською коаліцією" та правого, до якого увійшли б "Право і справедливість" і "Конфедерації", – переміг би список під керівництвом Дональда Туска.

Також керівна "Громадянська коаліція" зміцнює лідерські позиції, а опозиційна "Право і справедливість" демонструє найнижчий рівень підтримки в історії.