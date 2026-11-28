Президент Володимир Зеленський у суботу, 28 листопада, зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе.

Про це український президент повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський подякував Берсе за цей візит у День памʼяті жертв голодоморів.

"Зараз ми бачимо, що, коли такі злочини сходять агресорові з рук, це лише заохочує його вчиняти нові. Тому дуже важливо, щоб справедливість за цю війну, яку Росія розвʼязала й не хоче закінчувати, обовʼязково була", – наголосив він.

Президент України та генсекретар Ради Європи обговорили рішення, які можуть цьому допомогти.

Зокрема він наголосив, що цього тижня Україна ратифікувала Розширену часткову угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, яка закладає основу для практичного запуску трибуналу та забезпечення його роботи.

"Розраховуємо, що якомога більше наших партнерів теж до неї приєднаються. Говорили й про прогрес у створенні міжнародного компенсаційного механізму та шляхи наповнення майбутнього компенсаційного фонду, передусім за рахунок Росії", – зазначив Зеленський.

Також Берсе розповів Зеленському про новий План дій Ради Європи для України, який передбачає, зокрема, підтримку ветеранів, жінок і дітей, а також сприяння відбудові України.

Генсекретар Ради Європи, своєю чергою, наголосив, що міцне демократичне врядування та прозорі інституції в Україні є "основою нашої роботи на місцях і умовою вступу до ЄС".

"З огляду на те, що в багатьох європейських державах попереду важливий виборчий рік, ми обговорили, як забезпечити стабільну підтримку України. Україна є і залишатиметься частиною європейської родини", – додав він.

Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з Берсе новий чотирирічний План дій Ради Європи для України та приєднання України до управлінського комітету Спецтрибуналу.

Нагадаємо, 15 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Наразі дев'ять країн завершили внутрішні процедури для участі у цьому механізмі – Велика Британія, Естонія, Ісландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія та Швеція. Україна стала десятою.

Про значення ратифікації законопроєкту Верховною Радою читайте детальніше у статті Рада не має гальмувати трибунал. Чому важливо відкрити 25 листопада шлях до суду над Путіним.