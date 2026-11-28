Міністерство оборони Молдови повідомило про порушення повітряного простору країни безпілотним літальним апаратом на тлі російських атак по українських регіонах.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у суботу, 28 листопада, о 14:58 поблизу селища Крокмаз, що у молдовському Штефан-Водському районі, зафіксували несанкціонований політ у повітряному просторі країни.

О 15:00 безпілотний літальний апарат покинув повітряний простір Молдови, прямуючи в бік України.

"Центр повітряних операцій продовжує стежити за повітряним простором Республіки Молдова у співпраці з відповідними органами влади та партнерами", – додали у заяві.

Зазначимо, 20 листопада Молдова двічі за день повідомляла про порушення повітряного простору дроном, а у Придністровському регіоні в Молдові ввечері 23 листопада, ймовірно, впав і вибухнув безпілотник.

25 листопада писали, що президентка Молдови Мая Санду вирішила скоротити візит до Берліна до одного дня через зростання кількості порушень повітряного простору країни.