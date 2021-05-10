Проти прем’єра Британії почали розслідування через відпочинок на Карибах

Прем’єр Британії Борис Джонсон перебуває під слідством щодо того, хто оплачував його карибський відпочинок разом з партнеркою Керрі Саймондс під час Різдва 2019 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Уповноважена з питань парламентських стандартів Кетрін Стоун підтвердила в понеділок вранці, що розслідує можливе порушення кодексу поведінки депутатів.

При цьому Виборча комісія раніше почала інше розслідування щодо Консервативної партії після заяв про те, що позика на виконання ремонтних робіт у квартирі Джонсона та Саймондс на Даунінг-стріт не була належним чином задекларована.

Звинувачення проти прем'єр-міністра напередодні місцевих виборів минулого тижня, здається, не суттєво нашкодили його репутації серед виборців, враховуючи здобутки, які отримали консерватори.

Але деякі консерватори висловлюють приватне розчарування, оскільки партія стає більш непрозорою щодо питань фінансування та декларацій.

Розслідування стосується відпочинку Джонсона напередодні нового 2020 року. Daily Mail повідомляє, що Джонсон провів 10 днів на розкішній віллі вартістю 15000 фунтів стерлінгів – в якості "жесту ввічливості" з боку засновника компанії Carphone Warehouse і донора консерваторів Девіда Росса.

Справу відкрили після того як прессекретар Росса спочатку заявив, що він не оплачував відпочинок, але пізніше визнав, що "сприяв" поїздці.

Уповноважений зі стандартів заявив, що кодекс поведінки депутатів говорить про необхідність реєстрації отриманих фінансових вигод.

Анжела Рейнер, заступник керівника лейбористів, зазначила: "Громадськість має право знати, хто заплатив за розкішне карибське свято Бориса Джонсона та ремонт його квартири. Найголовніше, ми повинні знати, що цим донорам обіцяли в обмін на їхню щедрість".

"Як ми бачили за останній рік, донори торі отримали дуже високу віддачу від своїх інвестицій у формі державних контрактів. Борис Джонсон повинен припинити використовувати посаду прем'єр-міністра як можливість фінансувати свій пишний спосіб життя та збагачувати своїх партнерів" – додала вона.

Коли лейбористи вперше закликали провести розслідування з цього приводу, представник Джонсона сказав: "Усі відповідні вимоги щодо прозорості були дотримані".