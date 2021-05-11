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ЄС хоче запропонувати AstraZeneca більше часу на поставку 300 млн доз вакцин

Вівторок, 11 травня 2021, 11:25

Європейський союз готовий до того, що його контракт на вакцину проти COVID-19 з AstraZeneca буде виконаний на три місяці пізніше, ніж було домовлено, за умови, що компанія доставить 120 мільйонів доз до кінця червня.

Про це заявив у вівторок у бельгійському суді адвокат, що представляє ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Адвокат виступив у суді з нагоди початку провадження у другій юридичній справі, яку Європейська комісія порушила проти AstraZeneca через затримку доставки вакцин.

Посадові особи, ознайомлені зі справою, заявили, що позов є в основному процесуальним - що стосується суті справи - після першої справи, порушеної в квітні, і дозволить Європейському союзу вимагати можливих фінансових санкцій.

Однак у вівторок ЄС попросив у суді символічної компенсації в розмірі 1 євро за те, що, на його думку, є порушенням контракту з боку AstraZeneca.

Спочатку AstraZeneca домовилася з ЄС про доставку 300 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 до кінця червня, але досі доставила лише 50 мільйонів доз.

Адвокат ЄС заявив суду, що блок може прийняти повний контракт на 300 мільйонів з доставкою до кінця вересня, але компанія повинна доставити 120 мільйонів доз до кінця червня.

Адвокат AstraZeneca заявив судді, що сподівається на поставку 100 мільйонів доз до кінця червня.

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