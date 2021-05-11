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ЕС хочет предложить AstraZeneca больше времени на поставку 300 млн доз вакцин

Вторник, 11 мая 2021, 11:25

Европейский Союз готов к тому, что его контракт на вакцину против COVID-19 с AstraZeneca будет выполнен на три месяца позже, чем было договорено, при условии, что компания доставит 120 млн доз до конца июня.

Об этом заявил во вторник в бельгийском суде адвокат, представляющий ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Адвокат выступил в суде по случаю начала производства по второму юридическому делу, которое Европейская комиссия возбудила против AstraZeneca за задержки доставки вакцин.

Должностные лица, знакомые с делом, заявили, что иск является в основном процессуальным - он касается сути дела - после первого дела, возбужденного в апреле, и позволит Евросоюзу требовать возможных финансовых санкций.

Однако во вторник ЕС попросил в суде символической компенсации в размере 1 евро за то, что, по его мнению, является нарушением контракта со стороны AstraZeneca.

Сначала AstraZeneca договорилась с ЕС о доставке 300 млн доз вакцины против COVID-19 до конца июня, но до сих пор доставила только 50 млн доз.

Адвокат ЕС заявил суду, что блок может принять полный контракт на 300 млн с доставкой до конца сентября, но компания должна доставить 120 млн доз до конца июня.

Адвокат AstraZeneca заявил судье, что надеется на поставку 100 млн доз до конца июня.

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