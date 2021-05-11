Чорногорія, яка без обмежень приймає українців, скасовує комендантську годину

Чорногорія через сприятливу епідеміологічну ситуацію вирішила скасувати комендантську годину і скасувати обмеження на рух міжміського транспорту у вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

"На території всієї Чорногорії повністю скасовано заборону на пересування, яка діяла з півночі до п’ятої ранку, та заборону на міжміський рух, яка діяла у вихідні дні", - йдеться в оголошенні МОЗ Чорногорії.

Також до 22.00 збільшили дозвіл на проведення живих концертів на терасах закладів громадського харчування.

"Ми закликаємо всіх громадян та бізнесменів, які продемонстрували зразкове усвідомлення важливості збереження здоров'я населення, продовжувати дотримуватись встановлених заходів, і ми звертаємось до всіх інспекцій з метою більш ретельного здійснення контролю", - зазначили в міністерстві.

У відомстві попередили, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації заборони на міжміські перевезення та обмеження часу свободи пересування будуть оновлені знову і без зволікань.

Нагадаємо, в квітні Чорногорія оголосила про скасування всіх обмежувальних заходів на відвідування країни в цьому туристичному сезоні для громадян України, Росії, Білорусі та Північної Македонії.