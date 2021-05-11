Черногория, без ограничений принимающая украинцев, отменяет комендантский час

Черногория из-за благоприятной эпидемиологической ситуации решила отменить комендантский час и отменить ограничения на движение междугороднего транспорта в выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

"На территории всей Черногории полностью отменен запрет на передвижение, действовавший с полуночи до пяти утра, и запрет на междугородное движение, действовавший в выходные дни", - говорится в объявлении МЗ Черногории.

Также до 22.00 увеличили разрешение на проведение живых концертов на террасах заведений общественного питания.

"Мы призываем всех граждан и бизнесменов, которые продемонстрировали образцовое осознание важности сохранения здоровья населения, продолжать придерживаться установленных мер, и мы обращаемся ко всем инспекциям с целью более тщательного осуществления контроля", - отметили в министерстве.

В ведомстве предупредили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации запрета на междугородные перевозки и ограничения времени свободы передвижения будут обновлены снова и без проволочек.

Напомним, в апреле Черногория объявила об отмене всех ограничительных мер на посещение страны в этом туристическом сезоне для граждан Украины, России, Беларуси и Северной Македонии.