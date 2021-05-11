Громадяни Греції мають право на компенсацію за шкоду від вакцинації - суд

Громадяни Греції мають право отримати компенсацію від держави за будь-яку шкоду, заподіяну вакцинацією.

Таке рішення винесла вища судова інстанція - Державна рада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Умовою для отримання компенсації є те, що вакцинація є законною в контексті захисту громадського здоров'я, як зараз у випадку з COVID-19, і що можна довести, що вакцина завдала шкоди здоров'ю.

Державна рада винесла рішення з цього питання після апеляції матері, що вимагає компенсації після того, як її дочка була вакцинована вакциною MMR II (вакцина проти кору, епідемічного паротиту та краснухи), яка викликала рідкісний побічний ефект, і її дочка померла.

"Шкода, заподіяна вакцинацією, є надмірною жертвою для постраждалої (збиток здоров'ю і образа особистості) на благо суспільства в цілому", - заявив суд.

Нагадаємо, Греція знову відкрила свої організовані пляжі на тлі послаблення коронавірусних обмежень в рамках підготовки до повернення іноземних туристів цього тижня.