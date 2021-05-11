Граждане Греции имеют право на компенсацию за ущерб от вакцинации - суд

Граждане Греции имеют право получить компенсацию от государства за любой ущерб, причиненный вакцинацией.

Такое решение вынесла высшая судебная инстанция - Государственный совет, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Условием для получения компенсации является то, что вакцинация является законной в контексте защиты общественного здоровья, как сейчас в случае с COVID-19, и можно доказать, что вакцина нанесла вред здоровью.

Государственный совет вынес решение по этому вопросу после апелляции матери, требующей компенсации после того, как ее дочь была вакцинирован вакциной MMR II (вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи), которая вызвала редкий побочный эффект, и ее дочь умерла.

"Вред, причиненный вакцинацией, является чрезмерной жертвой для пострадавшей (ущерб здоровью и оскорбление личности) за благо общества в целом", - заявил суд.

Напомним, Греция вновь открыла свои пляжи на фоне ослабления коронавирусных ограничений в рамках подготовки к возвращению иностранных туристов на этой неделе.