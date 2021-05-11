Cуди в Іспанії відмовили трьом регіонам у спробі зберегти комендантську годину

Суди в Іспанії відмовили трьом регіонам у спробі зберегти комендантську годину після завершення "коронавірусного" надзвичайного стану на національному рівні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Адміністративна палата Вищого суду Наварри 11 травня постановила, що рішення влади регіону і далі зберігати комендантську годину не відповідає критеріям необхідності та пропорційності. Окрім того, суд не затвердив рішення про те, що тераси ресторанів повинні закриватися з 22:00. Суд вирішив, що цей захід був "прив’язаний" до комендантської години, відтак має бути скасований разом з цим рішенням.

Наварра - один з п’яти автономних регіонів, який вирішив зберегти комендантську годину після завершення надзвичайного стану минулої неділі.

Раніше аналогічні рішення були прийняті щодо рішення влади Країни Басків та Канарських островів. Суди погодилися зі збереженням комендантської години лише в двох регіонах - Валенсії та на Балеарських островах.

На додачу, найвищий суд Андалусії скасував рішення про "закриття" одного з муніципалітетів у Гранаді, але дозволив аналогічне рішення щодо кількох інших районів у Кадісі й Кордобі, де кількість заражень за останні 14 днів перевищує 1000 випадків на 100 000 населення.

З 9 травня в Іспанії закінчилася дія надзвичайного стану, відтак тепер рішення місцевої влади щодо карантинних обмежень потрібно погоджувати у суді.

Іспанці відзначили першу ніч без COVID-обмежень масовими вечірками на вулицях.