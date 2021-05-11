Суды в Испании отказали трем регионам в попытке сохранить комендантский час после завершения коронавирусного чрезвычайного положения на национальном уровне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Административная палата Высшего суда Наварры 11 мая постановила, что решение властей региона и дальше сохранять комендантский час не соответствует критериям необходимости и пропорциональности. Кроме того, суд не утвердил решение о том, что террасы ресторанов должны закрываться с 22:00. Суд решил, что это мероприятие было "привязано" к комендантскому часу, который затем должен быть отменен вместе с этим решением.

Наварра - один из пяти автономных регионов, который решил сохранить комендантский час после завершения чрезвычайного положения в минувшее воскресенье.

Ранее аналогичные решения были приняты по решению властей Страны Басков и Канарских островов. Суды согласились с сохранением комендантского часа только в двух регионах - Валенсии и на Балеарских островах.

В дополнение высокий суд Андалусии отменил решение о "закрытии" одного из муниципалитетов в Гранаде, но позволил аналогичное решение в отношении нескольких других районов в Кадисе и Кордове, где количество заражений за последние 14 дней превышает 1000 случаев на 100 000 населения.

С 9 мая в Испании закончилось действие чрезвычайного положения, поэтому теперь решение местной власти по карантину нужно согласовывать в суде.

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