У Раді Європи закликали РФ припинити порушення у Криму і скасувати заборону Меджлісу

Комітет міністрів Ради Європи закликав Росію припинити порушення прав мешканців окупованого Криму, звільнити всіх політичних в'язнів і скасувати заборону Меджлісу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення було ухвалене на засіданні у вівторок.

Комітет висловив глибоку стурбованість тим, що ситуація з правами людини в Криму значно погіршилася в умовах російської окупації з численними і грубими порушеннями прав людини, включаючи довільні затримання та арешти, насильницькі зникнення, депортації, тортури, жорстоке поводження та інші жорстокі, нелюдські та такі, що принижують гідність поводження, включаючи затримання, переслідування, залякування, дискримінацію та невиправдані обмеження на основі етнічної приналежності, релігії та переконань.

Комітет також занепокоєний з приводу постійного ігнорування Російською Федерацією як окупаційною державою своїх зобов'язань за міжнародним правом та спроб узаконити незаконну анексію Криму.

У своєму рішенні комітет закликав Росію:

- виконувати всі свої зобов'язання за міжнародним правом та відновити територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах;

- звільнити та дозволити повернення без попередніх умов усіх громадян України, яких незаконно затримали та судили без урахування вимог міжнародного права, а також тих, кого перевезли або депортували через міжнародно визнані кордони з Криму до Російської Федерації;

- виконувати свої зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом та правами людини та відновити користування правами всіх осіб, які належать до всіх етнічних спільнот Криму, зокрема етнічних українців та кримських татар, забезпечити їх право на освіту, забезпечити доступність навчання українською та кримськотатарською мовами, без будь-якої дискримінації за походженням, релігією чи переконаннями, скасувати рішення, що забороняють культурні та релігійні установи, неурядові організації, правозахисні організації, засоби масової інформації та культурні зібрання;

- скасувати рішення про оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією та заборону його діяльності, скасувати рішення про заборону в'їзду лідерів Меджлісу до Криму та утриматися від збереження або введення обмежень щодо можливості кримськотатарської громади мати представницькі установи;

- повноцінно співпрацювати з усіма правозахисними органами Ради Європи, включаючи Комісара Ради Європи з прав людини, щодо ситуації з правами людини в Криму, який повинен мати безпечний, безпечний та безперешкодний доступ до Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, щоб вони могли здійснювати свою моніторингову діяльність відповідно до своїх мандатів.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав рішення Комітету міністрів: "Вітаю важливе рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо Криму: РФ має відновити територіальну цілісність Украіни, повагу до прав людини, звільнити заручників Кремля, скасувати заборону Меджлісу. Консолідація міжнародних зусиль з повернення Криму в дії".

I welcome @CoE Committee of Ministers decision calling on Russia to restore Ukraine’s territorial integrity, respect human rights, ensure full access to Crimea for the Council‘s bodies. This further consolidates international efforts to return Crimea to Ukraine #CrimeaIsUkraine