В Совете Европы призвали РФ прекратить нарушения в Крыму и отменить запрет Меджлиса

Комитет министров Совета Европы призвал Россию прекратить нарушение прав жителей оккупированного Крыма, освободить политических заключенных и отменить запрет Меджлиса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение было принято на заседании во вторник.

Комитет выразил глубокую обеспокоенность тем, что ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась в условиях российской оккупации с многочисленными и грубыми нарушениями прав человека, включая произвольные задержания и аресты, насильственные исчезновения, депортации, пытки, жестокое обращение и другие жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство действия, включая задержание, преследование, запугивание, дискриминацию и неоправданные ограничения на основе этнической принадлежности, религии и убеждений.

Комитет также обеспокоен по поводу постоянного игнорирования Российской Федерацией как оккупационного государства своих обязательств по международному праву и попыток узаконить незаконную аннексию Крыма.

В своем решении Комитет призвал Россию:

- выполнять все свои обязательства по международному праву и восстановить территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах;

- освободить и разрешить возвращение без предварительных условий всех граждан Украины, которых незаконно задержали и судили без учета требований международного права, а также тех, кого перевезли или депортировали через международно признанные границы из Крыма в Российскую Федерацию;

- выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и правам человека и возобновить пользование правами всех лиц, принадлежащих ко всем этническим общностям Крыма, в частности этнических украинцев и крымских татар, обеспечить их право на образование, обеспечить доступность обучения на украинском и крымскотатарском языках, без какой-либо дискриминации по происхождению, религии или убеждениям, отменить решение, запрещающие культурные и религиозные учреждения, неправительственные организации, правозащитные организации, средства массовой информации и культурные собрания;

- отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности, отменить решение о запрете въезда лидеров Меджлиса в Крым и воздержаться от сохранения или введение ограничений в отношении возможности крымскотатарской общины иметь представительские учреждения;

- полноценно сотрудничать со всеми правоохранительными органами Совета Европы, включая Комиссара Совета Европы по правам человека, по ситуации с правами человека в Крыму, который должен иметь безопасный и беспрепятственный доступ к Автономной Республики Крым и городу Севастополь, чтобы они могли осуществлять свою мониторинговую деятельность в соответствии со своими мандатов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Комитета министров: "Приветствую важное решение Комитета министров Совета Европы по Крыму: РФ должна восстановить территориальную целостность Украины, уважение прав человека, освободить заложников Кремля, отменить запрет Меджлиса. Консолидация международных усилий по возвращению Крыма в действии".

I welcome @CoE Committee of Ministers decision calling on Russia to restore Ukraine’s territorial integrity, respect human rights, ensure full access to Crimea for the Council‘s bodies. This further consolidates international efforts to return Crimea to Ukraine #CrimeaIsUkraine