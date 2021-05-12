Британія поверне Молдові конфісковані у сина експрем'єра Філата $640 тисяч

Велика Британія переведе Молдові 458 тисяч фунтів стерлінгів (близько 640 тисяч), конфісковані у Луки Філата, сина колишнього прем'єр-міністра Молдови Влада Філата.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду після зустрічі з державним міністром у справах Європейського сусідства та Америки МЗС Британії Венді Мортон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Гроші передадуть Національному агентству соціальної допомоги для підтримки людей з обмеженими можливостями.

"Ми домовилися про те, як повернути гроші, конфісковані у Луки Філата. Зусилля нашої команди приносять свої плоди. Після кроків, зроблених у 2020 році, лондонські суди постановили повернути Молдові конфісковані 458 тисяч фунтів стерлінгів у громадянина Луки Філата. Незабаром ці гроші, майже 11,5 млн леїв, підуть на допомогу людям з обмеженими можливостями", - сказала Санду.

У 2019 правоохоронні органи Британії заарештували частину рахунків Луки Філата, засудженого в Молдові за корупцію.

Слідчі британського Національного агентства по боротьбі зі злочинністю запідозрили, що частина коштів, на які Лука Філат мешкає у Британії і винаймає квартиру, - це гроші, отримані його батьком в результаті незаконної діяльності.

Влад Філат був засуджений у червні 2016 року до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною займати державні посади протягом п'яти років, а також до штрафу $3 тисячі. Його звинуватили в корупції, отриманні вигоди з впливу, отриманні хабаря в розмірі $250 млн. від підприємця Ілана Шора. Звинувачення будувалося, в основному, на свідченнях останнього.

У жовтні 2019 року Філат був звільнений з ув'язнення. Термін його ув'язнення був скорочений вдвічі за рішенням Європейського суду з прав людини, у зв'язку з поганими умовами утримання в ув'язненні.