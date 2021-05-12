Британия вернет Молдове конфискованные у сына экс-премьера Филата $640 тысяч

Великобритания переведет Молдове 458 тысяч фунтов стерлингов (около $640 тысяч), конфискованные у Луки Филата, сына бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду после встречи с государственным министром по делам Европейского соседства и Америки МИД Великобритании Венди Мортон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Деньги передадут Национальному агентству социальной помощи для поддержки людей с ограниченными возможностями.

"Мы договорились о том, как вернуть деньги, конфискованные у Луки Филата. Усилия нашей команды приносят свои плоды. После шагов, предпринятых в 2020 году, лондонские суды постановили вернуть Молдове конфискованные 458 тысяч фунтов стерлингов у гражданина Луки Филата. Вскоре эти деньги, почти 11,5 млн леев, пойдут на помощь людям с ограниченными возможностями", — сказала Санду.

В 2019 году правоохранительные органы Великобритании арестовали часть счетов Луки Филата, осужденного в Молдове за коррупцию.

Следователи британского Национального агентства по борьбе с преступностью заподозрили, что часть средств, на которые Лука Филат живет в Великобритании и снимает квартиру, — это деньги, полученные его отцом в результате незаконной деятельности.

Влад Филат был приговорен в июне 2016 года к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать публичные должности в течение пяти лет, а также к штрафу $3 тысячи. Его обвинили в коррупции, извлечении выгоды из влияния, получении взятки в размере $250 млн. от предпринимателя Илана Шора. Обвинение строилось, в основном, на показаниях последнего

В октябре 2019 года Филат был освобожден из заключения. Срок его заключения был сокращен в два раза по решению Европейского суда по правам человека, в связи с плохими условиями содержания в заключении.