В Румунії на продаж виставлять літак Чаушеску

У Румунії виставлять на продаж пасажирський літак, що належав генсекретарю Румунської комуністичної партії Ніколае Чаушеску.

Про це повідомляє видання NewsMaker з посиланням на румунські ЗМІ, пише "Європейська правда".

Стартова ціна літака на аукціоні, призначеному на 27 травня, - 25 тисяч євро.

Літак моделі ROMBAC 1-11, включений в список національного надбання Румунії, побудували в 1982 році.

Спочатку його використовували для пасажирських перельотів на маршруті Бухарест - Тімішоара. Потім з 1986 по 1989 рік на ньому літав румунський диктатор.

На цьому ж аукціоні на продаж виставлять літак, яким користувався президент Румунії Іон Ілієску. Це - останній літак моделі ROMBAC 1-11, побудований в Румунії. Його перший політ відбувся в 1989 році.

Обидва літаки зараз знаходяться в аеропорту Отопень в Бухаресті.

Нагадаємо, у минулому Національне агентство податкової адміністрації Румунії продало з аукціону автомобіль Ніколае Чаушеску за 44 тисячі доларів.