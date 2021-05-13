Чорногорія пропонуватиме туристам безкоштовні ПЛР-тести

Починаючи з 13 травня Чорногорія безкоштовно робитиме ПЛР-тести туристам, які їх потребують при поверненні до себе додому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

При цьому безкоштовні тести будуть доступні у всіх відповідних медичних установах країни.

Міністр охорони здоров’я Чорногорії Єлена Боровінич Бойович раніше заявляла, що за рахунок держави стаціонарне лікування буде надане всім туристам, які під час перебування в Чорногорії зрештою захворіли на COVID-19 і потребують госпіталізації.

Міністерство раніше полегшило заходи, спрямовані на стримування поширення коронавірусу.

До четверга, 20 травня, діятимуть нові лібералізовані заходи, які передбачають скасування заборони на міжміський рух у вихідні та комендантської години.

Нагадаємо, в квітні Чорногорія оголосила про скасування всіх обмежувальних заходів на відвідування країни в цьому туристичному сезоні для громадян України, Росії, Білорусі та Північної Македонії.