Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Сійярто "обережно оптимістичний" після зустрічі з Кулебою, бачить прогрес в освітній суперечці

Кремль прокоментував побоювання ЄС про плани Росії на Донбас, про які писали ЗМІ

В уряді нагадали, що з 15 травня українцям не потрібен ПЛР-тест для в’їзду в Туреччину

Блінкен – Лаврову: США будуть твердими у відповідь на шкідливі дії Росії






Посол Туреччини розповів, чого чекати від військово-технічної співпраці між Анкарою і Києвом

Четвер, 13 травня 2021, 14:41

Посол Туреччини в Україні розповів, що військово-технічна співпраця між Анкарою і Києвом не обмежується лише торгівлею оборонними товарами - йдеться також про спільне виробництво і розробку.

Про це Ягмур Ахмет Гульдере сказав в інтерв’ю проєкту KyivNotKiev, пише "Європейська правда". 

За його словами, є сфери, в яких турецька та українська військова промисловість конкурентно доповнюють одна одну. 

"Я радий бачити, що наша співпраця не обмежується лише закупівлями - "Туреччина продає оборонні товари Україні, Україна продає оборонні товари Туреччині", ні. Ми шукаємо можливості спільного виробництва деякого обладнання, ми навіть шукаємо можливості для спільної розробки певного обладнання", - зазначив посол.

Він додав, що співпраця також дозволяє експортувати спільні продукти у треті країни. 

Повну версію інтерв`ю англійською мовою можна буде переглянути на Youtube та Facebook-каналі "Kyiv not Kiev" o 18:00 13 травня.

Читайте також: Не лише безпілотники: чому турецький візит Зеленського так занепокоїв РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина
powered by lun.ua